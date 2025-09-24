В России пройдет крупнейший ИТ‑форум «Цифровые решения»

Мероприятие намечено на 12—15 ноября

С 12 по 15 ноября Минцифры России при поддержке правительства проведет крупнейший ИТ-форум «Цифровые решения» — ключевую площадку диалога государства и ИТ-бизнеса. Компании представят разработки в тематических зонах с интерактивными стендами.

Программа охватит три блока: бизнес, общество и государство — по отдельному дню на каждый. Запланировано свыше 90 сессий и более 600 спикеров по восьми направлениям: связь и телеком, госуслуги, софт, ИИ, отечественное «железо», платформы и сервисы, кибербезопасность, кадры и обучение.

По итогам форума состоится церемония награждения лидеров цифровой трансформации. По словам Дмитрия Григоренко, форум покажет ключевые результаты ИТ-отрасли за год и станет местом для новых коллабораций и стратегических решений.