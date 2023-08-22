В России проводят опрос работодателей о потребности в сотрудниках

Данные помогут обеспечить подготовку необходимых специалистов

Минтруд России проводит опрос о потребности предприятий в сотрудниках. Так в дальнейшем планируется обеспечить подготовку необходимых специалистов среднего и высшего образования. Подробности сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Опрос компаниям нужно пройти независимо от численности работников, формы собственности и отрасли, в которой они работают. В том числе это важно сделать системообразующим организациям, которые занимаются инвестиционными и инфраструктурными проектами.

Опрос доступен с 15 августа по 15 сентября. Для прохождения опроса на имя ответственного сотрудника нужно зарегистрироваться в разделе «Вход для предприятий» и получить доступ к личному кабинету.

«В целях получения данных, необходимых для внесения в опросные формы, рекомендуется привлекать сотрудников кадровых подразделений и руководителей, ответственных за среднесрочное и долгосрочное планирование деятельности организации», — отметили авторы.

Для работодателей на время проведения опроса работает поддержка. Вопрос можно задать с 9 до 18 часов по московскому времени на почту: prognoz@vcot.info.