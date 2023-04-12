В России проведут конкурс педагогов, предложенный учителем из Златоуста

Прием заявок стартовал 10 апреля

Минпросвещения России объявило о старте регистрации на всероссийский конкурс учителей начальных классов «Первый учитель». Соответствующая информация размещена на сайте ведомства. Идея конкурса принадлежит учителю школы № 10 города Златоуста Алене Друговой. Свое предложение она озвучила на всероссийском форуме классных руководителей и сразу получила поддержку министра Сергея Кравцова.

По мнению Алены Друговой, новый конкурс позволит в полной мере проявить свои таланты педагогам начальных классов, которые и так всегда достойно выступали на конкурсах различного уровня — например на конкурсе «Учитель года».

«Отдельное соревнование с профильными испытаниями позволит учителям продемонстрировать знание психологии детей младшего школьного возраста, навыки преподнесения и разъяснения информации», — считает Алена.

Регистрация на конкурс «Первый учитель» открылась 10 апреля и продлится ровно месяц. Заявиться могут все учителя начальных классов страны. Отборочный этап пройдет с 15 мая по 30 июня, финальный — с 29 сентября по 5 октября.

На этапе отбора участникам предстоит пройти тестирование, подготовить видеовизитку и продемонстрировать свои навыки взаимодействия с детьми и взрослыми, управления конфликтами, командной работы и так далее. В финале конкурсантов ждут открытые уроки, а также пресс-конференция с членами жюри конкурса, представителями ученической, родительской общественности и журналистами.

По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, организаторы постарались сделать соревнование интересным для педагогов.

«Подготовлены традиционные для профессиональных конкурсов задания, а также участники смогут попробовать свои силы в оригинальных испытаниях, отражающих специфику преподавания непосредственно в начальной школе», — отметил министр.

У конкурса есть свой официальный сайт первыйучитель.рф. Там можно подробнее узнать о конкурсе и оставить заявку.