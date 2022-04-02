В России процентную ставку по ипотеке для IT-специалистов снизят до 5 процентов

В 2022 году на меры поддержки IT-отрасли направят более 21 миллиарда рублей

Правительство РФ выделило 21,5 миллиарда рублей на меры поддержки IT-отрасли, в том числе льготную ипотеку для сотрудников IT-компаний. Деньги будут направлены из резервного фонда правительства. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте федерального правительства.

Известно, что часть средств пойдет на субсидирование процентной ставки по кредитам для компаний, работающих в сфере цифровых технологий, что позволит обеспечить льготы для реализации как минимум 75% проектов.

Еще одна часть денег — а именно 14 миллиардов рублей — предназначена для увеличения максимального размера грантов, предоставляемых на реализацию проектов.

1,5 миллиарда рублей будут направлены на снижение ставок по льготной ипотеке для сотрудников IT-компаний до 5% годовых. Такая мера будет действовать на кредиты, взятые в 2020-2022 годах. Это поможет улучшить свои жилищные условия 10 тысячам граждан.

Документ подготовлен в рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации».