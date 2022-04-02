В России программа туристического кешбэка завершится досрочно

Продажи будут закрыты в ночь на 9 апреля вместо 30 апреля

Очередной этап продажи туров по России с кешбэком завершится в ночь на 9 апреля — почти на три недели раньше заявленного Ростуризмом срока. Как сообщила 2 апреля руководитель ведомства Зарина Догузова в своем Телеграм-канале, спрос на программу огромный, поэтому лимит средств будет исчерпан раньше обещанного числа.

«Текущее дополнительное окно продаж было запущено как антикризисная мера и стало возможным благодаря решению правительства. Дополнительные средства скоро будут выбраны, поэтому окно продаж будет завершено чуть раньше, чем планировалось — в ночь с 8 на 9 апреля. Таким образом у всех, кто планировал воспользоваться программой, есть еще целая неделя, чтобы это сделать»,— сообщила Зарина Догузова.

С 14 марта — именно тогда начался второй этап программы — туры и проживание в отелях с кэшбэком приобрели 500 тысяч человек, что в два раза больше, чем во время первого этапа программы, проходившего с 18 января по 28 февраля 2022 года.

Где можно отдохнуть и как вернуть 20% стоимости тура, читайте в нашем материале.