В России продлили розыгрыш 100 тысяч рублей среди вакцинированных от COVID-19

Лотерея будет действовать до конца 2021 года

В России продлили срок розыгрыша 100 тысяч рублей среди вакцинированных от коронавируса граждан до 31 декабря 2021 года. По данным пресс-службы правительства РФ благодаря двум дополнительным тиражам число победителей увеличится до двух тысяч человек. Соответствующий документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликован на сайте федерального правительства.

«Розыгрыш денежных призов среди вакцинированных граждан стартовал 1 сентября и по прежним правилам должен был завершиться 1 декабря. Теперь срок продлён до 31 декабря. Оператором лотереи выступает акционерное общество „Гознак“. Мероприятие проводится на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи»,— говорится в пояснительной записке.

Победителей выбирает компьютер, используя алгоритм случайной выборки. Номера победивших сертификатов публикуются на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье». Также победителю приходит уведомление на сайте «Госуслуг». Для этого необходимо, чтобы у привитого была подтвержденная учетная запись.

Получив сообщение о выигрыше, победитель должен указать номер своей банковской карты «Мир» в личном кабинете на портале «Госуслуг» в течение трех месяцев с момента получения сообщения о выигрыше. После подтверждения реквизитов деньги придут на счет в течение шести месяцев.