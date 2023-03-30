В 2023 году россияне вновь смогут пользоваться программой льготного кредитования на покупку автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга России.
Воспользоваться мерой поддержки смогут:
• медицинские работники;
• работники сферы образования
• мобилизованные, добровольцы и военнослужащие по контракту, принимающие участие в СВО, а также члены их семей.
Покупатели смогут получить на уплату первоначального взноса по кредиту базовую скидку 20% от стоимости авто (для жителей ДФО — 25%). Скидка на электромобили при этом для всех категорий заемщиков равна 25%, но не может превысить 625 тысяч рублей.
Напомним, что покупатель может выбрать по программе автомобили отечественного производства стоимостью до 2 млн рублей. Льготный кредит предоставляют банки ВТБ, ДРАЙВ КЛИК БАНК, Совкомбанк, РОСБАНК, Газпромбанк, Открытие, ГЕНБАНК, Российский национальный коммерческий банк, Кредит Европа Банк, Быстробанк, ОТП Банк, РН Банк.