В России продлили программу льготного автокредитования для некоторых категорий граждан

По программе можно купить отечественное авто стоимостью до 2 млн рублей

В 2023 году россияне вновь смогут пользоваться программой льготного кредитования на покупку автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга России.

Воспользоваться мерой поддержки смогут:

• медицинские работники;

• работники сферы образования

• мобилизованные, добровольцы и военнослужащие по контракту, принимающие участие в СВО, а также члены их семей.

Покупатели смогут получить на уплату первоначального взноса по кредиту базовую скидку 20% от стоимости авто (для жителей ДФО — 25%). Скидка на электромобили при этом для всех категорий заемщиков равна 25%, но не может превысить 625 тысяч рублей.

Напомним, что покупатель может выбрать по программе автомобили отечественного производства стоимостью до 2 млн рублей. Льготный кредит предоставляют банки ВТБ, ДРАЙВ КЛИК БАНК, Совкомбанк, РОСБАНК, Газпромбанк, Открытие, ГЕНБАНК, Российский национальный коммерческий банк, Кредит Европа Банк, Быстробанк, ОТП Банк, РН Банк.