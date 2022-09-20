В России продлили ограничения полетов в 11 аэропортов страны до 28 сентября

Временно закрытыми остаются воздушные гавани на юге и в центральной части РФ

В России продлили режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов страны до 28 сентября 2022 года. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении.

Российским авиакомпаниям рекомендуют использовать альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты РФ работают в штатном режиме.

Напомним, авиакомпания «Победа» с ноября 2022 года изменит аэропорт прибытия для самолетов, летящих из Челябинска в Москву. Вместо Внуково они будут садиться в Шереметьево и взлетать из этого же аэропорта.