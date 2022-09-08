В России продлили режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов страны до 16 сентября 2022 года. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении.
Российским авиакомпаниям рекомендуют использовать альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Остальные аэропорты РФ работают в штатном режиме.
Напомним, с ноября 2022 года авиакомпания «Победа» изменит аэропорт прибытия для самолетов, летящих из Челябинска в Москву. Вместо Внуково они будут садиться в Шереметьево и взлетать из этого же аэропорта.
В Челябинской области число субсидированных авиамаршрутов увеличится до 24. Росавиация провела дополнительный отбор авиаперевозчиков в целях предоставления в 2022 году субсидий из федерального бюджета.