В России продлили ограничения полетов в 11 аэропортов страны до 16 сентября

Временно закрытыми остаются воздушные гавани на юге и в центральной части РФ

В России продлили режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов страны до 16 сентября 2022 года. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении.

Российским авиакомпаниям рекомендуют использовать альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты РФ работают в штатном режиме.

Напомним, с ноября 2022 года авиакомпания «Победа» изменит аэропорт прибытия для самолетов, летящих из Челябинска в Москву. Вместо Внуково они будут садиться в Шереметьево и взлетать из этого же аэропорта.

В Челябинской области число субсидированных авиамаршрутов увеличится до 24. Росавиация провела дополнительный отбор авиаперевозчиков в целях предоставления в 2022 году субсидий из федерального бюджета.