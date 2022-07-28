В России продлили ограничения полетов в 11 аэропортов до 5 августа

Росавиация рекомендует перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части страны до 5 августа. Пока ведомство рекомендует авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров по альтернативным направлениям, сообщается в пресс-релизе федерального агентства воздушного транспорта.

Напомним, режим ограничения полетов ввели с 24 февраля. 11 аэропортов европейской части страны закрыты для авиасообщения в городах: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисты.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы»,

— пояснили в Росавиации.

Остальные аэропорты страны работают штатно.