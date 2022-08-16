В России продлили ограничение полетов в 11 аэропортов страны до 23 августа

Авиакомпаниям предлагают использовать альтернативные маршруты

В России продлили режим временного ограничения в 11 аэропортов, расположенных на юге и в центральной части страны, до 23 августа. Об этом сегодня, 16 августа, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении.

Авиакомпаниям рекомендуют перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты РФ работают в штатном режиме.