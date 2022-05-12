В России продлили ограничение полетов в 11 аэропортов страны до 19 мая

Закрытыми остаются воздушные гавани на юге и в центральной части РФ

В России продлили режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов, расположенных на юге России, до 19 мая 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — говорится в сообщении.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.

Напомним, ранее объявленное ограничение должно было действовать до 13 мая.

Ранее Росавиация обновила перечень маршрутов на 2022 год по программе субсидирования региональных авиаперевозок. Из Челябинска будут доступны еще два направления — в Новый Уренгой и Улан-Удэ.

