В России продлили ограничение полетов в 11 аэропортов страны до 17 августа

Авиакомпаниям предлагают перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам

В России продлили режим временного ограничения в 11 аэропортов, расположенных на юге и в центральной части страны, до 17 августа. Об этом сегодня, 9 августа, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«До 17 августа 2022 года 03:45 по московскому времени временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — уточнили в ведомстве.

Авиакомпаниям рекомендовано перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Москвы, Минеральных Вод и Ставрополя.

Остальные аэропорты работают в штатном режиме.