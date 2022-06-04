В России продлили ограничение полетов в 11 аэропортов страны до 12 июня

Временно закрытыми остаются аэропорты на юге и в центральной части РФ

В России продлили режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов страны до 12 июня 2022 года. Об этом сегодня, 4 июня, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 12 июня 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста»,— уточнили в ведомстве.

Российским авиакомпаниям рекомендовано перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.

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