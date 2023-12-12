В России приглашают бойцов СВО для записи клипа

В музыкальном конкурсе выберут лучшую песню и запишут видеоклип

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Всероссийский музыкальный конкурс «Культвзвод» запустил коллектив канала «Дорога домой». Участников спецоперации приглашают принять в нем участие, эксперты выберут лучшее музыкальное произведение и запишут на него клип, сообщают организаторы.

Принять участие в проекте могут и те, кто вернулся с фронта, и те, кто продолжает находиться на передовой. Проектом занимаются выпускники «Мастерской новых медиа» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. На конкурс уже поступило около двух десятков заявок от бойцов разных подразделений. Организаторы обещают собрать альманах новейшего военного творчества. Он станет поддержкой для талантливых бойцов и познакомит аудиторию с их произведениями.

«Солдатская песня во все времена помогала поднять боевой дух, найти новые силы и сохранить надежду. Во время специальной военной операции появляются новые музыкальные композиции, которые со временем могут стать народными гимнами. Песни участников отличаются друг от друга по форме и настроению. Среди произведений есть лирическая музыка, поп-рок композиции, рэп и другие», — рассказывают авторы канала «Дорога домой».

Организаторы сообщают, что композиции оценит профессиональное жюри, в которое войдут народные и заслуженные артисты РФ, заслуженные деятели искусств, деятели культуры и другие. Все работы, заявившиеся на конкурс, будут опубликованы на сайте и в социальных сетях проекта.