В России предложили ввести новые дорожные знаки и пешеходную разметку

Соответствующий проект разработали МВД и Минтранс РФ

Министерство транспорта РФ и МВД предложили ввести в России новые дорожные знаки и разметку. Ведомства хотят обозначить места зарядки электромобилей и совместить некоторые знаки, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на проект постановления правительства РФ.

Так, для того чтобы информировать водителей о местах зарядки электромобилей, министерства предложили ввести знак 8.26 «Зарядка электромобилей». Также предлагается ввести новый знак 3.34 «Движение автобусов запрещено» с учетом практики ограничения движения автобусов в городах, которые принимали чемпионат мира по футболу — 2018. При этом табличка не будет распространяться на движение школьных и маршрутных автобусов.

Кроме того, в МВД и Минтрансе предложили разрешить совмещать дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен» с табличками «Вид транспортного средства» и «Время действия», а в некоторые знаки хотят ввести изменения. Например, в знаке 3.27 «Остановка запрещена» планируют добавить возможность уменьшения зоны действия, а для знаков «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и «Стоянка запрещена по четным числам месяца» расширят интервал времени перестановки: 21:24 вместо 19:21.

Также проект предусматривает введение новой разметки для обозначения диагонального пешеходного перехода.