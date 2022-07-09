В России предложили создать единого оператора для цифровой наружной рекламы

Законопроект на рассмотрение внес зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов

В Госдуму внесли законопроект о едином операторе цифровых рекламных конструкций и объявлений. Внесение изменений в закон «О рекламе» позволит защитить национальные интересы в связи с рисками распространения недостоверной информации и будет регулировать примерно 4500 цифровых рекламных площадок, говорится в пояснительной записке к документу, размещенному в информационной системе Госдумы.

Использование единого ресурса позволит оперативно отслеживать размещаемые рекламу и объявления и требовать прекращения их демонстрации жителям в случае, если распространяется недостоверная или запрещенная информация.

Законопроект предотвратит возможность утечек персональных данных, а также трансляций на цифровых рекламных носителях информации, противоречащей стратегии национальной безопасности страны.

Кроме того, появление единого оператора рекламных конструкций позволит создать удобный отечественный сервис для рекламодателей, которые смогут размещать информацию на цифровых носителях без необходимости поиска среди многочисленных компаний. Также ресурс станет инструментом для развития малого и среднего бизнеса.