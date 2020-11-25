В России предложили предоставить компьютеры детям из малообеспеченных семей

С такой инициативой выступил председатель СПЧ Валерий Фадеев.

Советник президента России и председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил предоставить компьютеры детям из многодетных семей. С такой инициативой он выступил на заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека.

Валерий Фадеев подчеркнул, что технику должно предоставить гражданам государство. Он отметил, что работа, проведенная партией «Единая Россия» и Агентством стратегических инициатив, по закупке 200 тысяч компьютеров — серьезная, однако этого недостаточно для обеспечения всех детей, нуждающихся в технике для обучения.

«У нас только в малообеспеченных семьях примерно три миллиона детей. Конституция РФ предполагает бесплатное среднее образование. Компьютер, который хорошо „тянет“ интернет, стоит порядка 30—40 тысяч рублей, интернет-трафик — от 500 до 1500 рублей. А если в семье трое детей? Надо не с помощью партии, а с помощью государственного бюджета решать эту задачу. Выделить надлежащую сумму и обеспечить в форме подарка, аренды, проката», — подчеркнул Валерий Фадеев.

Кроме того, председатель СПЧ отметил, что школы нельзя закрывать полностью. Образовательные учреждения должны искать гибкие методы работы, разделяя потоки учеников, а классы на группы.