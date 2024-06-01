Как Челябинская область связана с Северным флотом

Все началось в годы Великой Отечественной войны

1 июня отмечают День Северного флота ВМФ России. Как правило, в этот день в Североморске Мурманской области проходят торжественные построения личного состава, показы авиации, военных кораблей. Челябинская область уже не один десяток лет имеет связь с флотилией.



В годы Великой Отечественной войны жители Челябинской области собрали 55 миллионов рублей на строительство двух первых подводных лодок типа «Малютка». Им дали название «Ленинский комсомолец» и «Челябинский комсомолец».

В 1943 году «Ленинский комсомолец» не вернулся из боевого похода, лодку признали погибшей.

Следующим судном, связывающим Челябинскую область и Северный флот ВМФ, стал эсминец «Безудержный», уточнил ИА «Первое областное» кандидат исторических наук, доцент Челябинского государственного института культуры и исследователь российского флота Алексей Терехов. Регион взял над кораблем шефство в 1994 году. Южный Урал оказывал финансовую помощь миноносцу и членам экипажа.

Но и это еще не все. В 1988 году началось строительство дизельной подводной лодки под названием Б-471. В состав флота она вошла 30 декабря 1990 года.

Новое наименование — «Магнитогорск» — лодка получила вследствие установления над ней шефства Магнитогорским металлургическим комбинатом, уточнил Алексей Терехов.

По итогам 2005 года «Магнитогорск» признали лучшей дизельной подводной лодкой Кольской флотилии Северного флота. Примечательно, что именно она стала одной из субмарин, которые использовали для съемок фильма Владимира Хотиненко «72 метра».

В 2014 году «Магнитогорск» отправили на Балтийский флот. В 2015 году лодка вернулась на Северный флот.

В Северный флот входят атомные, ракетные и торпедные подводные лодки, ракетоносная и противолодочная авиация, ракетные, авианесущие и противолодочные корабли. Основное место базирования — в ЗАТО Североморск.