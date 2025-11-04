В России появятся два новых праздника

Владимир Путин подписал соответствующий Указ

В России появятся два новых праздника в целях сохранения традиций и культуры народов. Президент Владимир Путин подписал соответствующий Указ.

Теперь 30 апреля россияне будут отмечать День коренных и малочисленных народов России. К ним, кстати, относятся и южноуральские нагайбаки, проживающие в Чебаркульском и Нагайбакском районах Челябинской области.

А 8 сентября официально признан Днем языков народов Российской Федерации.

Напомним, Владимир Путин подписал Указ о праздновании 100-летия Магнитогорска. Его юбилей отметят в 2029 году.