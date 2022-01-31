В России появится служба, которая будет заниматься адаптацией бывших заключенных

Минюст уже подготовил соответствующий законопроект

В России планируют создать систему пробаций для заключенных. Министерство юстиции уже подготовило соответствующий законопроект, сообщает федеральное издание РИА «Новости».

Специалисты будут по индивидуальным программам готовить заключенных к выходу на свободу, заниматься их социальной адаптацией, помогать приспособиться к новому укладу жизни с последующей реабилитацией. Работа будет проводиться исключительно с согласия заключенного.

«44% освободившихся российских заключенных снова совершают преступления и возвращаются в колонии», — отметил глава Минюста Константин Чуйченко, объясняя важность создания системы пробаций.

Минюст также предлагает создать соответствующую службу, занимающуюся вопросами пробаций. Она может заработать уже к середине 2023 года. Президент Владимир Путин одобрил идею назначить главе ФСИН еще одного заместителя, который будет отвечать за новую службу.

Напомним, в Златоусте трое ранее судимых жителей проникли в частный дом и попытались вынести из него имущество. Хозяин жилья в этот момент оказался на месте преступления.