В России появится новая памятная дата — День военной присяги

Жители страны будут отмечать его 21 ноября

Госдума приняла единогласно в первом чтении законопроект об установлении новой даты — Дня военной присяги. Соответствующие изменения должны быть внесены в Закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

Авторы законопроекта приурочили памятную дату к изданию 21 ноября 1721 года указа Петра I «О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу».

Предполагается, что памятная дата будет способствовать патриотическому воспитанию россиян, а также формированию уважения к защитникам России.