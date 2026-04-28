В России появился ГОСТ для квестов, которые проходят в реальности

Рассказываем, что изменится для южноуральцев

Новые правила для квестов, которые проходят в реальности, обязывают организаторов установить видеонаблюдение и связь с игроками, а также дать игрокам возможность выйти из игры в любой момент. Подробнее об этом узнала корреспондент медиахолдинга «Первый областной» Полина Герасимова.

Чаще всего за острыми ощущениями приходят люди от 25 до 35 лет. Есть и сценарии 16+, но на них пускают только с письменного согласия родителей и в сопровождении взрослых. Однако теперь предъявлять требования смогут не только гости, но и государство.





Росстандарт разработал ГОСТ для квестов в реальности. По новым правилам в каждой комнате должно быть видеонаблюдение и связь с игроками. У участников должна быть возможность в любой момент выйти из игры. Физическое насилие запрещено даже на уровне угрозы.

«У нас вообще не была стандартизована эта сфера, поэтому были нарушения. Сейчас есть стандарты, и каждая организация может, ориентируясь на них, выстраивать свою систему работы», — объяснила замначальника отдела подтверждения и соответствия челябинского Центра стандартизации и метрологии Юлия Горницына.

Сами создатели квестов уверяют: пугать нужно атмосферой, нагнетанием и ожиданием испуга, а не грубой силой.





«Я своим актерам всегда говорю: если ты пугаешь только своими габаритами, то ты очень плохой актер. Ты должен даже маленькой девочкой напугать взрослого мужика. Это и есть актерское мастерство. Никакого болевого контакта в квестах быть не может», — заявил управляющий сетью квест-комнат Дмитрий Иванов.

По новому стандарту сама комната тоже должна быть безопасной. Однако организаторы отмечают: так было всегда. Есть пожарная сигнализация, вентиляция и огнезащитная краска на стенах. Все, что может нанести увечье, приколочено намертво. После каждой игры инвентарь тщательно осматривают.





«Мы очень тщательно проверяем наполнение после каждой игры и перед игрой. Чтобы не было заусенцев, острых предметов. У нас есть специально обученный человек, который следит за состоянием мебели и реквизита», — продолжает он.

Новые правила, уверены владельцы квестов, не отберут у гостей заветный адреналин. Зато они либо вразумят недобросовестных квестоделов, либо отсеют их. Пугаться теперь можно на здоровье — в контролируемой и безопасной обстановке.

Напомним, в Челябинской области появились ГОСТы на маникюр и педикюр.