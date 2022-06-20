В России пособия на ребенка для женщин‑военнослужащих увеличат вдвое с 1 июля

Поручение дал президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину увеличить максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам-военнослужащим. При этом глава государства отметил, что решение не связано со спецоперацией, развернувшейся на Украине. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации обеспечить с 1 июля 2022 года увеличение максимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам-военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, и сотрудникам, проходящим службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск национальной гвардии, государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, таможенных органов, до размера ежемесячного пособия на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством у застрахованных граждан в системе обязательного социального страхования», — говорится на сайте в списке поручений.

В конце мая Владимир Путин на заседании Госсовета сообщил, что с 1 июля размер пособия женщинам-военнослужащим по уходу за ребенком до полутора лет будет увеличен в два раза и составит чуть более 30 тысяч рублей.