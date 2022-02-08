В России подростки старше 14 лет смогут самостоятельно зарегистрироваться на «Госуслугах»

Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин

С 1 апреля жители Челябинской области и всей России старше 14 лет смогут самостоятельно зарегистрироваться на портале «Госуслуги». Детей младше 14 лет смогут зарегистрировать их родители с помощью своей учетной записи. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте федерального правительства.

Подросткам старше 14 лет для регистрации на портале необходимо будет указать свой СНИЛС, паспортные данные, номер мобильного телефона и электронной почты.

«Решение упростит доступ школьников к цифровым ресурсам. Теперь они смогут пользоваться сервисами через личную учетную запись, например, чтобы зайти в свой электронный дневник и посмотреть оценки, узнать домашнее задание, получить информацию о поступлении в учебное заведение»,— говорится в пояснительной записке к документу.

Сам Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 7 февраля отметил, что это важное законодательное изменение избавит детей и их родителей от посещения некоторых инстанций и сбора необходимых документов.