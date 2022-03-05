В России планируют создать единую систему поддержки семей с детьми

Помощь будет единой от беременности матери до совершеннолетия

Россия выработает единую систему поддержки будущих мам и семей с детьми до 18 лет, меры готовятся, в ближайшее время будут объявлены. Об этом заявил в субботу президент РФ Владимир Путин в Химках на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний. Речь идет о единой федеральной программе поддержки, начиная от беременности матери и до совершеннолетия ребенка.



Владимир Путин рассказал, что в России создана система поддержки семей с детьми, но не во всех регионах она продолжается до 18 лет детей. Подобной единой программы нет и на федеральном уровне тоже нет.

«Создана система поддержки семей с детьми. Есть пособия от нуля до полутора лет, от полутора до трех, от трёх до семи лет. Будущим мамам, беременным женщинам, находящимся в непростой финансовой ситуации, тоже оказывается поддержка и оказывается поддержка неполным семьям с детьми, где только один родитель. У нас задача стоит выработать единую систему. Детям от восьми до восемнадцати лет в некоторых регионах оказывают поддержку, в некоторых нет. Федеральных (пособий) пока тоже нет», — пояснил Владимир Путин.

Он отметил, что по этому поводу готовятся соответствующие меры.

«У нас какая задача стоит? Выработать единую, стройную, абсолютно понятную для всех систему поддержки будущих мам и семей с детьми до 18 лет. У нас соответствующие планы выработаны на этом пути, прямо с утра мы с правительством это обсуждали, с социальным блоком и Минфином, прям утром этим занимались. Меры соответствующие готовятся, в ближайшее время скажу о том, какие следующие шаги в выстраивании этой стройной системы мы сделали. Мы по этому пути пойдем обязательно. Всю эту систему от беременности до рождения ребенка и до достижения восемнадцати лет — мы ее выстроим. В ближайшее время объявим о том, какие на этом пути будут приняты следующие шаги»,– сказал президент.