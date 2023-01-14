В России планируют проиндексировать более 40 выплат на 11,9 процента

Размер пособий и компенсаций увеличится с 1 февраля

С 1 февраля 2023 года в России планируют проиндексировать ряд выплат, пособий и компенсаций на 11,9%. Проект постановления ежегодной индексации представлен на общественное обсуждение, сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты РФ.

«В общей сложности планируется проиндексировать свыше 40 различных выплат, пособий и компенсаций. На 11,9 % будет увеличен размер целого ряда выплат: единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, материнского капитала, ежемесячной денежной выплаты ветеранам, ежемесячной страховой выплаты и других мер социальной поддержки»,— цитирует пресс-служба ведомства министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

В Минтруде РФ уточнили, что, например, размер материнского капитала на первого ребенка в 2023 году увеличится на 62,5 тысячи по сравнению с 2022 годом и составит почти 587 рублей. На 82,5 тысячи станет больше маткапитал на второго ребенка.

Коэффициент индексации выплат и пособий устанавливается ежегодно 1 февраля исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.