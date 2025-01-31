В России планируется раздать 700 млн рублей родительским комитетам

Открыт прием заявок на II сезон конкурса инициатив родительских сообществ

Российское общество «Знание» и Минпросвещения РФ объявили прием заявок на второй сезон конкурса инициатив родительских сообществ по развитию воспитательного пространства в школах. На их реализацию в 2025 году выделят 700 миллионов рублей. Наградить планируется в четыре раза больше комитетов, чем в первом сезоне, сообщает пресс-центр общества «Знание».

Так, в первом сезоне конкурса приняли участие более 5 тысяч родительских комитетов. Проекты победителей будут презентованы в ходе образовательной смены «Родители со Знанием», которая состоится в середине февраля в Центре знаний «Машук». Участниками смены станут родители, педагоги, советники по воспитанию и руководящий состав школ.

Заявку на участие во втором сезоне конкурса инициатив родительских сообществ можно подать на сайте «Знание. Родители» до 11 марта 2025 года.

Научиться создавать конкурентоспособный проект: корректно формулировать цели и ожидаемые результаты, сформировать смету расходов, распределить ключевые роли в команде и привлечь ресурсы — родительские сообщества могут на платформе «Знание. Академия», где размещен курс «Родительская инициатива: учимся создавать проекты».