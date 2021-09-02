В России перенесли программу льготного автокредитования до следующего года

Власти считают, что рынок успешно развивается без господдержки

В России до конца года прекратили программу льготного автокредитования. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РБК. Руководитель ведомства отметил, что продажи новых автомобилей по итогам первого полугодия 2021 года выросли на 37%, поэтому власти решили, что рынок не требует дополнительного стимулирования. Сэкономленные 5 млрд рублей будут направлены на поддержку других отраслей. Возобновят ли программу на следующий год, покажет время.

Издание сообщает, на программу льготного автокредитования из бюджета уже было выделено 5 млрд руб. В августе 2021 года ее не продлили.

«Вы сами видите, что сейчас происходит с автомобильным рынком. По результатам первого полугодия [2021 года] рост составил 37,5% по продажам. И такая же картина по производству», — сказал Денис Мантуров.

Ассоциация европейского бизнеса посчитала, что в первом полугодии 2021 года продажи новых автомобилей в России выросли на 36,9%. Это более чем на 5% больше по сравнению с первым полугодием докризисного 2019 года.

«Мы понимаем, что меры поддержки должны оказываться, когда рынок либо стагнирует, либо он требует дополнительного стимулирования», — добавил Мантуров.

По его словам, более целесообразно направлять высвобождаемые средства на мероприятия и отрасли, где это «более необходимо и востребованно».

Издание сообщает, что это уже не первая пауза программы: еще весной ожидалась выдача автокредитов с господдержкой. Участники рынка ждали, что программа возобновится с 1 августа. Как оказалось, в этом году продлять ее уже не будут. Пока в ведомстве рассматривают «целесообразность возобновления этой программы» на следующий год.