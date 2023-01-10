В России перенесли крайний срок уплаты налогов для самозанятых

Ранее оплату необходимо было произвести до 25 числа

С января этого года в России перенесли крайний срок уплаты налогов для самозанятых. Теперь заплатить налог на профессиональный доход необходимо до 28-го числа вместо 25-го, сообщается на сайте Федеральной налоговой службы.

Таким образом, налог с доходов, полученных в декабре, самозанятые должны уплатить до 28 января.

Изменения связаны с вводом с 1 января 2023 года единого налогового счета, который позволит уплачивать налоги просто и без ошибок. Подробнее о преимуществах ЕНС читайте в нашем материале.

В январе в России вступает в силу множество нововведений, в том числе введение единого пособия на детей, появление Социального фонда и многое другое. Подробнее — тут.