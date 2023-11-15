В России пенсии военным пенсионерам увеличат на 4,5% в 2024 году

В Госдуме приняли соответствующие поправки в закон

В России с 1 октября 2024 года пенсии военных и приравненных к ним лиц вырастут на 4,5%. Соответствующий законопроект приняли во втором и третьем чтениях, сообщается на сайте Госдумы.

«После принятия закона с 1 октября будущего года вырастут пенсии военных, а также приравненных к ним лиц на 4,5%. Эта мера коснется более 2,7 миллиона человек. Законодательно обеспечить повышение пенсий военным пенсионерам — поручение президента РФ. Важно поддержать тех, кто защищал нашу страну и обеспечивал ее безопасность», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, в 2022 году пенсии военнослужащих увеличились в общей сложности на 19,5%, а с 1 октября 2023 года выплату проиндексировали на 10,5%.

Напомним, с 1 января 2024 года на 7,5% увеличатся пенсии неработающих пенсионеров. Средний размер выплаты составит почти 23,5 тысячи рублей.