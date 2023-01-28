В России отменили скидку в размере 30% на оплату госпошлин через «Госуслуги»

Мера была временной

С 1 января 2023 года в России перестала действовать 30-процентная скидка на оплату государственных пошлин через портал «Госуслуги». Как сообщали ранее в пресс-службе министерства финансов РФ, это была временная мера.

Напомним, скидка в размере 30% при оплате госпошлины была введена в 2017 году и предоставлялась только физическим лицам при условии безналичной оплаты. Например, пользователи могли оплатить со скидкой загранпаспорт.

Изначально планировалось, что мера будет действовать до 2019 года, однако затем ее несколько раз продлевали: сначала до 1 января 2021 года, затем — до 1 января 2023 года. В 2022 году предложений о продлении действия скидки от Минфина РФ не последовало.