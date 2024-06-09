В России отменили пересдачу ЕГЭ для удаленных с экзамена за шпаргалки

Прийти на экзамен можно будет только через год

Участники ЕГЭ, которых удалили с экзамена за использование телефона или шпаргалок, смогут пересдать его только через год. Об этом изданию ТАСС сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на Петербургском международном экономическом форуме.

«Новый порядок пересдачи — не подарок для нарушителей. Если ты пришел списывать, обманывать своих сверстников, сдать с использованием шпаргалки или телефона — то приходи только через год»,— сказал он.

При этом те школьники, которым стало плохо во время экзамена, смогут пересдать его до конца приемной кампании.

Анзор Музаев отметил, что на пересдачу придут в основном те, кто сдал ЕГЭ ниже пороговых баллов.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что выпускники должны иметь возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании. Южноуральские выпускники, недовольные своими результатами, смогут пересдать один из предметов в июле. Рассказываем, что для этого нужно сделать.