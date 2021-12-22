В России отменен обязательный техосмотр для личных авто и мотоциклов

Коммерческий транспорт по‑прежнему должен проходить эту процедуру

Депутаты Госдумы РФ 22 декабря утвердили в третьем чтении законопроект об отмене обязательного технического осмотра для автомобилей и мотоциклов, используемых гражданами в личных целях. Для коммерческого транспорта процедура остается обязательной.



Закон отменяет именно обязательное прохождение технического осмотра авто- и мототранспорта, принадлежащего физическим лицам и использующегося только в личных целях. Принадлежащие компаниям или ИП такси, автобусы и грузовики должны проходить процедуру, как и прежде.

«Это решение облегчит жизнь многим автовладельцам. Речь идет примерно о 50 миллионах транспортных средств. Для участвующих в перевозках автобусов, грузовиков и такси ничего не изменится: в целях безопасности пассажиров и других участников дорожного движения они, как и прежде, будут обязаны проходить техосмотр. Эта процедура также сохранится и в отношении автомобилей и мотоциклов старше четырех лет при их продаже и регистрации»,— уточнил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как сообщало ранее ИА «Первое областное», новый законопроект вступит в силу с 1 марта 2022 года.

Автолюбителям, тем не менее, в нескольких случаях придется проходить техосмотр: при постановке машины на учет, смене владельца или изменении конструкции и замене основных агрегатов.

