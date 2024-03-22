В России отменен мораторий на антимонопольные проверки IT‑компаний

Соответствующее постановление принято 20 марта 2024 года

Правительство России отменило мораторий на антимонопольные проверки IT‑компаний. Об этом сообщили в антимонопольной службе.

Напомним, запрет на осуществление государственного контроля в отношении аккредитованных организаций в области информационных технологий был принят в 2022 году. При этом в ФАС России поступало много жалоб от участников рынка информационных технологий, в том числе от малых и средних предприятий и потребителей, на нарушения со стороны доминирующих компаний.

«Исключение антимонопольного контроля из моратория на проверки IT‑компаний позволит эффективно бороться со злоупотреблениями со стороны доминирующих цифровых сервисов и платформ, защитить права и интересы малого и среднего бизнеса, не допустить картелизации в сфере информационных технологий и поспособствует развитию отрасли в условиях добросовестной конкуренции», — отметили в ведомстве.