В России отмечают присоединение новых территорий

Три года назад жители Донбасса, Запорожья и Херсонщины выбрали быть с Россией

Сегодня, 30 сентября, отмечается одна из важнейших дат в истории современной России — День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Учредить новую памятную дату предложил президент России Владимир Путин в сентябре 2023 года. Документ был одобрен Госдумой и Советом Федерации.

В сентябре 2022 года на этих территориях прошли референдумы по вопросу их вхождения в состав России. Большинство жителей высказались за вхождение. Голосовали и те, кто в тот момент уже покинул родные края и находился в Челябинской области и других российских регионах. Необходимые документы о присоединении территорий к России были подписаны 30 сентября в Кремле.

«Три года назад жители новых территорий выбрали единение с Россией, верность своим историческим и духовным корням. Сегодня мы все вместе защищаем своих соотечественников от агрессии, помогаем новым регионам вернуться к мирной жизни»,— отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Южный Урал вносит большой вклад в налаживание мирной жизни на новых территориях: регион активно восстанавливает подшефные города, регулярно отправляет гуманитарные грузы, активизирует деловые контакты. Кроме того, большую поддержку чувствуют военнослужащие, которые борются за мир в Донбассе, и их семьи.

«За нами правда, нас объединяет общая судьба и тысячелетняя история России. Верим в скорую победу и делаем все для ее приближения»,— заключил Алексей Текслер.

В праздничный день челябинскую телебашню украсит торжественная подсветка. С 19:30 до 00:00 на ее фасаде будут транслировать триколор и бегущую строку с надписью: «День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией».

Кроме того, в Челябинске сегодня пройдет праздничный концерт.