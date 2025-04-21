В России отмечают День местного самоуправления

Работники муниципалитетов играют большую роль в решении ежедневных вопросов

Ежегодно 21 апреля в России отмечают День местного самоуправления. Муниципальные власти занимаются благоустройством территорий, обеспечивают порядок в сфере ЖКХ, контролируют работу школ, детсадов, общественного транспорта и много другого, благодаря чему города активно развиваются, а уровень жизни в них повышается.

«Местное самоуправление — это самый близкий людям уровень публичной власти, который призван фиксировать и оперативно решать проблемы и чаяния людей, а также надежно защищать их интересы»,— подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона добавил, что правительство Челябинской области с федеральной поддержкой будет и дальше помогать местным органам власти продвигать успешные муниципальные практики и содействовать в реализации социальных и инфраструктурных проектов.

Отмечать День местного самоуправления в России начали с 2013 года. Дату 21 апреля выбрали потому, что в этот день в 1785 году Екатерина II подписала Жалованную грамоту городам, которая и положила начало развитию местного самоуправления.