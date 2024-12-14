В России ограничили доступ к Viber

Мессенджер нарушал российское законодательство

Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Viber в России за нарушение требований российского законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Доступ к сервису ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, а также в связи с размещением противоправной информации»,— сообщили в Роскомнадзоре.

Кроме того, по данным Госдумы, Viber неоднократно получал штрафы за отказ удалить противоправную информацию, и за последние два года сумма штрафов превысила 1,8 миллиона рублей. Они до сих пор не оплачены.

Напомним, Viber был выпущен в 2010 году. Там можно было обмениваться текстовыми и голосовыми сообщениями.

Читатели ИА «Первое областное» уже подтвердили, что мессенджер не работает: сообщение пользователям отправить невозможно.