В России ограничат плавающие ставки по кредитам

Рассказываем о тонкостях нового закона

С 1 сентября 2024 года в России вступит в силу закон, ограничивающий применение плавающих ставок по кредитам и займам населению и микропредприятиям. Это позволит защитить людей и малый бизнес от рисков, связанных с повышением процентов. Документ опубликован на портале официальной правовой информации.

Однако законом, подписанным президентом Владимиром Путиным, разрешено выдавать кредиты с переменной ставкой физическим лицам, но лишь в двух случаях: если человеку выдан ипотечный кредит на срок не более 20 лет и на сумму до тысячи среднемесячных зарплат и если выдан потребительский кредит на сумму, превышающую среднюю зарплату в 200 раз. В первом случае изменять ставку банк может максимум на 4%. Во втором случае ограничений на изменение ставок нет.

Для микропредприятий ставка также может быть изменена максимум на 4%. Во всех случаях банк обязан уведомить заемщика об изменении ставки за 15 дней до начала применения новой ставки.

При этом и граждане, и предприятия смогут в течение трех месяцев с момента изменения ставки потребовать увеличить срок возврата кредита. Банк обязан рассмотреть заявление в течение пяти рабочих дней и принять решение. Если ответ банка будет положительным, то увеличить срок возврата кредита можно максимум на четыре года. В период действия кредитных каникул такое заявление подавать нельзя.