В России ограничат количество банковских карт, доступных одному человеку

Это поможет бороться с мошенниками

В рамках нового пакета мер по борьбе с кибермошенничеством российские власти намерены ввести ограничение на количество банковских карт, которыми может владеть один человек, сообщили в аппарате заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко.

Согласно нововведениям, каждый гражданин сможет иметь не более десяти банковских карт. Это ограничение, по мнению властей, упростит мониторинг транзакций и поможет выявлять подозрительные операции.

В пакет мер также вошло около 20 других инициатив, включая наказания за использование мошенниками искусственного интеллекта и возможность установки самозапретов на звонки из-за границы.