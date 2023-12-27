В России объявлен президентский конкурс лучших историй роста

Участников просят рассказать о профессиональном и личностном становлении

До 19 января 2024 года жители Челябинской области могут подать заявку на участие в национальной премии «Россия — страна возможностей», которая проводится по поручению президента Владимира Путина.

«Участникам необходимо зарегистрироваться, рассказать свою историю профессионального или личностного роста и загрузить видеовизитку. Затем эксперты выберут достойных и сформируют рейтинг номинантов, из которых на народном голосовании определят финалистов», — сообщают организаторы.

Финалисты премии примут участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов в марте 2024 года в Сочи. А победители — снимутся в документальном кино и отправятся в путешествие по России.

Участвовать в конкурсе можно с 18 лет.

Подробнее о конкурсе и регистрация — здесь.