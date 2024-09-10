В России обновят систему блокировки интернет‑ресурсов

Бороться с VPN‑сервисами будут в рамках федерального проекта «Инфраструктура кибербезопасности»

Роскомнадзор усилит работу по блокировке VPN-сервисов. Бороться с незаконным контентом будут в рамках федерального проекта «Инфраструктура кибербезопасности». Так в ведомстве отреагировали на информацию о том, что чиновники из США попросили крупнейшие американские интернет-компании расширить количество VPN-сервисов, работающих в России.

Роскомнадзор напоминает пользователям, что работа программ для обхода ограничений доступа к противоправному контенту запрещена на территории России.

«Подобные сервисы позволяют увидеть экстремистские материалы, фейки, мошенническую информацию, продажу наркотиков и другой контент. Также в стране запрещено и распространение информации, в которой содержится реклама или популяризация VPN», — напомнили в ведомстве.

Модернизация системы блокировки интернет-ресурсов в России позволит не только эффективно бороться с VPN-сервисами, но и ограничивать доступ к запрещенной информации, а также защищать ресурсы от угроз. А ежемесячно фиксируется более миллиона событий и атак на сайты органов власти и местного самоуправления.

Так, в Челябинском региональном центре обработки данных электронного правительства от компьютерных атак защищают более 300 ресурсов, в том числе сайты исполнительных органов и органов местного самоуправления региона, подведомственных учреждений и государственных информационных систем. За последний год благодаря этому было предотвращено 35 целенаправленных компьютерных атак.