В России назвали первые итоги переписи населения

Окончательная цифра будет озвучена в мае 2022 года

Росстат озвучил первые, предварительные результаты переписи населения, которая прошла в России с 15 октября по 14 ноября 2021 года. По данным ведомства, на территории нашей страны проживает порядка 147 миллионов человек.

«Цифра пока не является окончательной, так как Росстат продолжает проверять данные, полученные из разных источников. Она еще может скорректироваться, но не более чем на 400—500 тысяч человек в большую или меньшую сторону, то есть не более чем на 0,3%. Окончательная цифра будет известна в мае 2022 года», — сообщил глава Росстата Павел Малков.

Все сведения Росстат получал из разных источников: через портал «Госуслуги», через планшеты переписчиков, со стационарных переписных участков и от спецконтингента на бумажных машиночитаемых листах. Ведомство еще продолжает работу над объединением баз и вычищением дублей и по проверке связанности данных.

В мае будут известны окончательные данные о численности по стране и регионам. Затем с июня по декабрь Росстат будет выпускать окончательные итоги по разным направлениям. Например, в июне станут известны данные в разрезе муниципальных образований, в сентябре — данные о половозрастном составе и национальностях, в октябре — данные о миграции и коренных малочисленных народах.

Напомним, в 2021 году, помимо традиционных способов, впервые переписаться можно было самостоятельно на портале «Госуслуги».