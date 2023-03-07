В России начнут выращивать картофель для чипсов и фри

Семена для такого сорта уже производят

Российские селекционеры начали производить семена для выращивания картофеля, пригодного для приготовления чипсов и картошки фри. Однако потребуется немало времени, чтобы вырастить такие плоды, в которых будет необходимое количество сахаров и сухих веществ. Об этом в интервью, опубликованном в газете «Южноуральский фермер», рассказал руководитель Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства Александр Раевский.

«Особенно остро потребность в импортозамещении ощущается по сортам картофеля для глубокой переработки, в частности для производства чипсов и фри. Так сложилось исторически: в советское время семян для такого картофеля не производили совсем. И хотя сейчас в России уже начали появляться собственные сорта и семена для выращивания картофеля для чипсов и фри, они все еще недотягивают до иностранных по ряду требований к содержанию сахаров, сухих веществ, хранению»,— рассказал Александр Раевский.

Также он добавил, что если говорить о выведении нового сорта, то такой процесс занимает минимум шесть лет и еще три года уйдет на то, чтобы испытать его.

Несмотря на это, по прогнозу Минобрнауки РФ, к 2025 году при сохранении нынешних темпов производительности Россия выйдет на уровень обеспеченности отечественным семенным материалом для выращивания картофеля высших сортов в 100% и не будет зависеть от импортного товара.