В России началась короткая рабочая неделя

Работать предстоит четыре дня

В России стартовала четырехдневная рабочая неделя, которая продлится с 5 по 8 ноября включительно, передает ИА «Первое областное».

Накануне, 4 ноября, россияне отметили День народного единства. Это официальный выходной, который выпадал на понедельник. Но отдыхали россияне не три дня подряд, а два, поскольку суббота была рабочей из-за переноса выходного на 30 апреля 2024 года.

Это рабочая неделя — последняя короткая в этом году. А вот длинная еще будет, причем в самом конце декабря. Она продлится с 23 по 28 декабря включительно. С 29-го, воскресенья, уже начнутся новогодние каникулы.