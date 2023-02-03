В России на время перестали выпускать электронные загранпаспорта

Но можно оформить документ на меньший период, чем раньше

С 2 февраля в России временно приостановили выпуск электронных заграничных паспортов. Об этом сообщают в МВД России.

Загранпаспорт нового поколения — биометрический, он рассчитан на 10 лет. На титульной странице документа есть микрочип с информацией о владельце и сканами отпечатков его пальцев.

В МВД России пояснили, что если гражданину нужно срочно выехать и у него есть заявление для оформления загранпаспорта с электронным носителем, то в кратчайшие сроки оформят паспорт на пять лет при оплате госпошлины.

Госпошлину за выдачу загранпаспорта с электронным носителем возвратят только при отказе заявителя от услуги.

Для решения связанных с этим вопросов нужно обратиться в подразделение по вопросам миграции.