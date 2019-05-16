/ В России может появиться слабосоленый хлеб

С его помощью рацион сделают более сбалансированным.

Хлеб с пониженным содержанием соли может вскоре появиться в России. Это поможет сформировать потребителям более сбалансированный рацион. О нововведении рассказал «Известиям» замглавы ФИЦ питания и биотехнологии Алексей Камбаров.



Речь идет о снижении содержания соли в хлебе на 15% в соответствии с рекомендацией НИИ хлебопекарной промышленности и ФИЦ питания и биотехнологии. В данный момент проект документа находится на рассмотрении в Роспотребнадзоре.

- Хлеб — один из основных источников получения соли в течение дня: мучную продукцию в среднем употребляют четыре раза в день, поэтому снижать объем соли в ней важно. — сказал «Известиям» Алексей Камбаров.

Специалист отметил, сейчас в 100 граммах нарезного батона содержится 1,1 грамма соли. С учетом новой рекомендации данный показатель снизится до 0,9 грамма. Как подчеркнула директор НИИ хлебопекарной промышленности Марины Костюченко, сокращение содержания соли на 15% не скажется на характеристиках хлеба или на процессе его производства.