В России может появиться «карта распределения» по вузам абитуриентов-стобалльников

Это поможет реально оценивать ситуацию с результатами Единого государственного экзамена

В России может появиться «карта распределения» по вузам абитуриентов-стобалльников. По словам сопредседателя центрального штаба ОНФ и руководителя образовательного центра «Сириус» Елены Шмелевой, эта мера поможет реально оценивать ситуацию с результатами ЕГЭ и избежать необоснованного давления на выпускников-отличников, сообщает ТАСС.

«По данным Минобрнауки, количество выпускников, набирающих 100 баллов по итогам единого госэкзамена, увеличивается. Одновременно с тем, что такие результаты говорят о повышении качества обучения, в обществе высказываются сомнения относительно честности результатов. Нельзя допустить, чтобы это бросало тень на тех ребят, которые своим огромным трудом честно заслужили высокий результат»,— сказала Елена Шмелева.

Идею руководителя «Сириуса» поддержал челябинский лицей № 31, который ежегодно выпускает максимальное количество стобалльников. При этом руководство образовательного учреждения отметило, что подобная карта станет более актуальна, если там будут указаны школы, которые подготовили выпускников-отличников.

«Это будет полезно для детей и родителей, потому что они будут видеть, в какой школе действительно есть подготовка, которая позволяет детям без репетиторов иметь высокие результаты ЕГЭ и поступать, соответственно, в лучшие вузы»,— прокомментировал заместитель директора по внеучебной работе лицея Александр Тамочкин.

При этом, по его словам, все стобалльники в этом году не захотели учиться в Челябинской области и поступили в вузы других регионов. И эту проблему также необходимо решать, считает Елена Шмелева.

«Это реальная проблема, которой нужно заниматься, — как повысить качество образования и привлекательность вузов, не входящих в верхушку рейтинга. Нужно заниматься продвижением региональных вузов, разрабатывать меры поддержки академической мобильности для абитуриентов из других регионов. Это решит вопрос концентрации выпускников с высокими баллами по ЕГЭ в небольшом количестве вузов»,— отметила руководитель «Сириуса».

Однако, по словам южноуральских абитуриентов, большую часть бюджетных мест в топовых вузах занимают не стобалльники, а победители всероссийских олимпиад. И даже абитуриенты с 300 баллами не всегда проходят на бюджет.

«Я поступил в Московский физико-технический институт по олимпиаде. Но хочу сказать, что конкуренция была большая. И в топовых вузах большую часть мест занимали именно победители олимпиад. По ЕГЭ, конечно, тоже поступают»,— рассказал выпускник Магнитогорского многопрофильного лицея при МГТУ им. Носова Артем Канаев.

Несмотря на увеличение количества бюджетных мест в вузах, их все равно не хватает: в этом году стобалльников и победителей олимпиад оказалось больше. Так, в Челябинской области сто баллов по одному предмету набрали 160 школьников, 200 по двум предметам — 10 человек и 300 по трем предметам — два человека.