В России мошенники звонят под предлогом соцопросов для кражи голосов

Их цель — как можно дольше держать жертву на линии

В России выявлена новая мошенническая схема: злоумышленники звонят гражданам под предлогом проведения социальных опросов и записывают их голоса. Это нужно для создания дипфейков — правдоподобных, но фальшивых аудио и даже видео с применением искусственного интеллекта. С их помощью они обманывают родственников жертвы или совершают манипуляции с банками.

«Для успешного клонирования голоса мошенникам требуется всего 20 секунд записи, в которой есть разные интонации и отсутствие посторонних шумов»,— сообщает портал om1.

Именно поэтому мошенники задают различные вопросы и стараются провоцировать жертву на длительное и эмоциональное общение. Заполучив запись голоса, они, используя нейросети, могут создать фразы, которые человек никогда не говорил. А потом отправлять голосовые дипфейки родственникам жертвы для манипуляций и вымогательства или даже использовать для совершения банковских операций.

Эксперты рекомендуют класть трубку, если звонят с неожиданными опросами, также по возможности использовать определители номеров.