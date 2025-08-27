В России мошенники начали создавать «Электронные дневники» для взлома «Госуслуг»

Как распознать поддельный сайт

В преддверии начала учебного года мошенники начали создавать фейковые «Электронные дневники», чтобы получить доступ к аккаунтам пользователей на портале «Госуслуги», сообщает «Российская газета».

Уточняется, что поддельные сайты внешне очень похожи на цифровую образовательную платформу. Кроме того, злоумышленники добавляют ссылки на руководство школ и системы Минобра, а также правдоподобное описание. Авторизоваться в поддельной системе, как и в настоящей, необходимо через портал «Госуслуги». Но после авторизации на поддельном сайте перехода на «Электронный дневник» не происходит, а мошенники получают доступ к личному кабинету жертвы.

Отличить фейковый сайт от настоящего можно следующим образом: предусмотренная на официальных ресурсах авторизация через Единую систему идентификации и аутентификации проходит через домен gosuslugi.ru. На мошеннических сайтах домен остается прежним, жертва видит только картинку авторизации.